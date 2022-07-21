اوديشو يزيح رحيمة من تدريب النوارس ويطالب بمدرب لياقة أجنبي

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الزوراء يوم الخميس، عدم رغبة المدرب ايوب اديشو باستمرار علي حسين رحيمة كمساعد له.

وقال عضو ادارة النادي مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز؛ إن "المدرب ايوب اوديشو أبلغ ادارة الزوراء بعدم رغبته ببقاء رحيمة كما طلب من الادارة التعاقد مع مدرب لياقة بدنية على مستوى عالٍ".

واشار الى ان الادارة قررت التعاقد مع مدرب لياقة اجنبي على مستوى عال ٍ ومن المؤمل ان يتم التعاقد معه خلال فترة قصيرة.

وأشار إلى ان "المدرب المساعد حيدر عبد الامير رفض التجديد للنادي"، مبيناً أنه يرغب بأن يحصل على فرصة تدريب نادي اخر كمدرب أول.

واشار الى ان النادي بدون مدرب مساعد، وقد تم تجديد العقد مع مدرب الحراس عماد هاشم لموسم آخر والتجديد مع المدرب المساعد باسم لعيبي مسعد.

وتابع ان ادارة النادي قررت بالاتفاق مع المدرب ايوب اوديشو عدم التجديد مع اللاعبين مهدي كامل ومحمد رضا.

وجاء فريق الزوراء بالمركز السادس برصيد 61 نقطة في الموسم الأخير 2021-2022 من دوري الكرة الممتاز.