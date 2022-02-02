اوديشو يبقي على المدربين المساعدين ويضيف لعيبي لقيادة الزوراء

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الزوراء الرياضي، يوم الاربعاء، بانها توصلت لاتفاق مع المدرب الجديد ايوب اوديشو للابقاء على الجهاز الفني المساعد الحالي مع اضافة المدرب المساعد باسم لعيبي.

وقال عضو ادارة النادي، والمشرف على الفريق الكروي، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، انه "تم الاتفاق مع أيوب اوديشو للإبقاء على الكادر المساعد المؤلف من حيدر عبد الامير، وعلي حسين رحيمة، ومدرب حراس المرمى عماد هاشم، مع إضافة المدرب المساعد باسم لعيبي للكادر".

وبين ان "الفريق يواصل تدريباته في ملعب الشالجية وستكون تدريبات اليوم بوجود اوديشو كأول وحدة تدريبية له استعدادا لمواجهة فريق الديوانية بمباراة مؤجلة من الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز والتي ستقام يوم السبت المقبل في الديوانية".

واعلنت ادارة نادي الزوراء الرياضي يوم امس الثلاثاء، عن التعاقد مع المدرب ايوب اوديشو لقيادة النوارس في المرحلة الثانية من الدوري العرقي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الزوراء المركز الرابع بعد انتهاء المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز برصيد 35 نقطة.