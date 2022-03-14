انور جسام: الكرة العراقية تسير نحو الانهيار وحلولنا للمنتخب ترقيعية

شفق نيوز/ حذر عضو لجنة الخبراء في الاتحاد العراقي لكرة القدم، انور جسام، يوم الاثنين، من أن الكرة العراقية تسير نحو "الانهيار"، وفيما وصف الحلول التي تجري لمعالجة إخفاقات المنتخب العراقي بأنها "ترقيعية"، أكد ان المرحلة المقبلة للمنتخب ليست سهلة وحتى وإن فاز على الامارات وسوريا.

وقال جسام، وهو مدرب سابق لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز "في حال حصول منتخبنا على نصف بطاقة سيكون لنا مجرد بريق من الامل في نهاية النفق، إذ ان المنتخب سيعبر لمرحلة اصعب في حال الفوز على الامارات وسوريا، والمسألة ليست مجرد فوز بل المهمة ستكون اصعب".

واضاف ان "الحلول التي توضع للمنتخب العراقي ترقيعية، لاسيما بعد ان تسلم الاتحاد الحالي تركة ثقيلة وترسبات ليست بالسهلة"، مبينا انه "كان من المفترض ان يكون البناء والتخطيط لمثل هكذا مهمة منذ سنوات سابقة للوصول الى الهدف الذي نعمل من اجله انما اليوم نرى كل الحلول لا تنفع".

واكد جسام على انه "لابد من البدء من الان بحفر اساس للمستقبل وفق استراتيجية وخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى"، مشيراً الى ان "التخطيط يجب ان يكون عبر لجان مختصة مؤلفة من مدربين واكاديميين واداريين وخبراء لهم باع طويل بوضع الخطط المستقبلية".

وشدد على "ضرورة تضامن الجميع وانهاء الخلافات والارهاصات والتقاطعات التي أضرت بالكرة العراقية"، داعياً الجميع للعمل "وفق ثوابت وعدم التحدث بالعاطفة لنتمكن من النهوض باللعبة ونعود لاجواء التنافس من جديد".

واشار الى ان "الكرة العراقية انهارت منذ وقت طويل، فبعد ان كنا متسيدين على منتخبات المنطقة نراها اليوم نهضت وتطورت بينما بقت كرتنا تراوح وتتراجع مقابل تقدم منتخبات العرب والخليج واسيا".

وختم جسام بالقول "لابد من الاستفادة من اخطائنا ومعالجتها من خلال وضع الحلول والعمل بإستراتيجية حقيقية لتعود كرتنا افضل من سابق عهدها من جديد".

يذكر أن لجنة الخبراء في الاتحاد العراقي لكرة القدم تضم عدنان درجال، وانور جسام، ويونس محمود، وخلف حبش، ونزار أشرف، وصالح راضي، ويحيى علوان.