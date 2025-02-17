"انهيار" نادي الغراف.. الإدارة تحمّل محافظ ذي قار مسؤولية "الكارثة"

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي الغراف الرياضي، يوم الاثنين، عن استقالة الكادر التدريبي بالكامل ومغادرة اغلب اللاعبين إلى جانب انهيار المشروع الرياضي، وحمّل النادي مسؤولية هذه "النتائج الكارثية" والتدهور، محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، مطالباً بالتدخل الفوري للتحقيق في اسباب عدم إطلاق المنحة ومحاسبة المتسببين في هذه الفوضى.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن يكون دعم الرياضة والأندية الرياضية في مقدمة أولويات الجهات المسؤولة، نجد أنفسنا اليوم امام واقع مرير يفرض علينا اتخاذ مواقف حاسمة تجاه الإهمال والتقصير المتعمد بحق نادي الغراف، الذي كان يستعد لتمثيل محافظة ذي قار في الدوري العراقي الممتاز".

وأضاف البيان، "لقد بذلت إدارة النادي جهودًا مضنية واستكملت جميع المتطلبات القانونية والإدارية، والتزمت بكافة التعليمات والضوابط لضمان مشاركة فريقنا في الدوري الممتاز، حيث وصلنا إلى الجولة السادسة عشرة متصدرين الدوري بفارق الأهداف، لكننا صُدمنا بمكافأتنا بالمماطلة المستمرة لمدة ستة اشهر وعدم إطلاق المنحة المخصصة للنادي من قبل محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، الأمر الذي أدى إلى نتائج كارثية، تمثلت في استقالة الكادر التدريبي بالكامل بسبب انعدام الدعم المالي، وعدم القدرة على تلبية متطلبات الفريق. ومغادرة أغلب اللاعبين الذين كان من المفترض أن يحملوا اسم الغراف في المحافل الرياضية. وانهيار المشروع الرياضي الذي عملنا عليه لسنوات وحرمان جماهير الغراف ومحافظة ذي قار من تمثيلها في الدوري الممتاز".

وتابع، "إننا في إدارة نادي الغراف نحمل المحافظ مرتضى الإبراهيمي المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور ونستنكر الإهمال والتجاهل غير المبررين لمستقبل النادي رغم المطالبات المتكررة والتعهدات التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، أن ما حدث لا يمكن اعتباره إلا استهدافًا مباشرًا للرياضة في المدينة، وتدميرًا لمشروع رياضي كان يمكن أن يكون مصدر فخر لأهالي ذي قار".

وأوضحت إدارة النادي، "وعليه، فإننا نطالب الجهات العليا بالتدخل الفوري للتحقيق في اسباب عدم إطلاق المنحة ومحاسبة المتسببين في هذه الفوضى، كما نحتفظ بحقنا الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق النادي وجماهيره".

واختتم البيان بالقول، إن "نادي الغراف ليس مجرد فريق، بل هو كيان يمثل ابناء المدينة، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم الفادح".

وكان مدرب نادي الغراف لكرة القدم مؤيد طعمة، كشف أول أمس السبت، عن عدم قدرة لاعبي النادي بالاستمرار في منافسات هذا الموسم لمرورهم بظروف مالية صعبة وصلت إلى عدم القدرة على دفع (أجرة التكسي) للعودة إلى منازلهم.

وقال طعمة لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي النادي قدموا اعتذارهم للإدارة والجماهير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في المنافسات هذا الموسم".

وأضاف، أن "قرار اللاعبين جاء نتيجة تعرضهم لظروف مالية صعبة حيث لم يعد يملكوا (أجرة التكسي) للعودة إلى منازلهم".

وطالب طعمة من الجهات المسؤولة في الحكومة المحلية والمركزية بـ"الإسراع في صرف مستحقات منحة النادي التي بذمة الحكومة والبالغة مليار دينار".