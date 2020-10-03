انهيار الرياضة في محافظة عراقية.. المنشآت خرائب وشبابها في خطر

شفق نيوز/ شكت مديرية شباب ورياضة صلاح الدين، اليوم السبت، من انهيار القطاع الرياضي والشبابي وانعدام الدعم الحكومي منذ سنوات، واصفةً المنشآت الرياضية والشبابية في المحافظة بأنها "خرائب".

وقال مدير المديرية جواد نجم الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 70% من المنشآت الرياضية والشبابية مدمرة منذ احداث داعش وحتى الان"، مبينا أن صلاح الدين "لم تشهد أي اهتمام او مساعٍ لاعادة الاعمار من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية، رغم ما يشكله القطاع الرياضي والشبابي من ركيزة مهمة في المجتمع العراقي كونها مشروعا لاحتواء الشباب وتجنب انجرارهم وراء افات وسلوكيات اجتماعية خطيرة وابرزها المخدرات ".

واضاف، "رغم ان شريحة الشباب تشكل 63% من المجتمع العراقي، إلا انها في صلاح الدين مهملة وتعاني الجور الكبير لانعدام الدعم المادي من قبل حكومة المحافظة والحكومة الاتحادية"، مبينا أن "معاناتنا الرياضية والشبابية تفوق الوصف والقطاع الرياضي".

وأشار الجبوري إلى "تدمير غالبية المنتديات الشبابية جراء الارهاب الى جانب توقف 15 مشروعاً رياضياً في المحافظة منذ 6 سنوات بعكس المحافظات الاخرى، وابرزها كركوك والتي تشهد ثورة اعمار كبيرة في مجال الشباب والرياضي".

وانتقد مدير الشباب والرياضة حملات الاستيلاء على البنايات والمقار الرياضية وتسليمها لدوائر اخرى تملك امكانيات وموارد مالية كبيرة داعيا الى انصاف القطاع الرياضي ورموزه وابطاله في صلاح الدين والذين حصدوا جوائز دولية عادية رفعت اسم العراق في المحافل والمسابقات الدولية.