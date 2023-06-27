انكلترا ترشح حكمين عراقيين لـ"أكبر وأعرق" بطولات التنس الدولية

شفق نيوز/ رشح الاتحاد الانكليزي، يوم الثلاثاء، حكمين دوليين عراقيين لتحكيم مباريات من بطولة تصفيات ويمبلدون الدولية بالتنس.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس الارضي سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الانكليزي رشح الحكمان الدوليان هاشم محمد وعلي كاظم لتحكيم مباريات من تصفيات ويمبلدون الدولية للتنس".

وبين ان "البطولة تُعد من اكبر واعرق بطولات التنس بالعالم"، لافتا ان "بطولة ويمبلدون هي احدى بطولات "غراند سلام" والتي تقام في العاصمة لندن بمشاركة اشهر لاعبي التنس بالعالم".

واوضح العگيلي ان "مشاركة حكام عراقيين يعتبر من أكبر إلانجازات غير المسبوقة في تاريخ تنس العراق".

يذكر ان بطولة ويمبلدون تعتبر من اقدم البطولات الخاصة بالتنس والتي تاسست سنة 1877 .