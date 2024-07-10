انكلترا تخطف فوزاً قاتلاً من هولنداً وتطير لنهائي اليورو

شفق نيوز/ حقق منتخب إنكلترا، الانتصار بنتيجة (2-1) أمام هولندا مساء يوم الأربعاء، ليتأهل الأسود الثلاثة إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وافتتح تشافي سيمونز التسجيل لمنتخب هولندا في شباك إنكلترا، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة السابعة من بداية اللقاء.

وتمكن هاري كين من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي عند الدقيقة 17 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/1.

وأضاف أولي واتكينز الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في شباك هولندا بالوقت القاتل، عند الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحجز منتخب إنجلترا مقعده في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ليضرب موعدًا ناريًا أمام منتخب إسبانيا بالنهائي، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين مساء يوم الأحد المقبل.