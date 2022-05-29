سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انقلاب "ناعم" داخل إدارة "الصقور"

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-29T17:56:22+0000
انقلاب "ناعم" داخل إدارة "الصقور"

شفق نيوز/ أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، هيثم كاظم، يوم الأحد، أن الهيئتين الإدارية والعامة، لا "تعترف" بالمؤتمر الذي سيعقد في قيادة القوة الجوية، بقيادة رئيس النادي وأمين سرّه المستقيلين.

وقال كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة التي تضم الهيئة الإدارية والعامة  الرسمية، ستعقد مؤتمراً في قاعة المهندسين بشارع فلسطين شرقي بغداد، بنفس وقت انعقاد مؤتمر (الفساد)"، على حد قوله.

وأضاف أن "المؤتمر الذي سيعقد غداً في قاعة المهندسين سيشهد إيضاحاً لأمور عدة من شأنها الإسهام في إعادة الوضع الطبيعي للنادي، فضلاً عن تضمنه اتخاذ قرارات مهمة" .

وأشار كاظم، إلى أن "النادي كان يسير بشكل صحيح ومنتظم ولا خلل بعمله"، مردفاً بالقول: "لكن للأسف هناك من يحاول إفساد ما بنيناه وتوصلنا إليه خلال مدة تسلمنا المهمة" .

وكان رئيس نادي القوة الجوية، شهاب جاهد، قد أكد في وقت سابق للوكالة، بنيته عقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة للنادي، يوم غد الاثنين، على قاعة مقر قيادة القوة الجوية، بعد استحصال الموافقات الأصولية لعقد المؤتمر، الذي قال إنه سيشهد حل الهيئة الإدارية للنادي، واختيار هيئة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، والتحضير لإقامة انتخابات جديدة.

related

رئيس الهيئة الإدارية للقوة الجوية: ألوم نفسي على إهمال الفريق

Date: 2021-11-03 21:13:05
رئيس الهيئة الإدارية للقوة الجوية: ألوم نفسي على إهمال الفريق

أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

Date: 2021-11-01 08:27:31
أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

بعد إحرازهم الدوري.. مدرب الشرطة يكرم لاعبيه بـ"سمك مسگوف" والجوية يشكو "التسلل"

Date: 2022-05-17 20:52:52
بعد إحرازهم الدوري.. مدرب الشرطة يكرم لاعبيه بـ"سمك مسگوف" والجوية يشكو "التسلل"

غياب حصني ونبيل.. مشرف فريق الجوية يكشف أسباب النتائج السلبية للصقور

Date: 2020-12-14 07:57:34
غياب حصني ونبيل.. مشرف فريق الجوية يكشف أسباب النتائج السلبية للصقور

الجوية وحيدا.. أندية الدوري الممتاز مهددة بعدم المشاركة

Date: 2021-09-10 10:09:57
الجوية وحيدا.. أندية الدوري الممتاز مهددة بعدم المشاركة

أصغر مدرب في الدوري الممتاز: اللقب ينحصر بين ثلاثة فرق ليس من بينها الزوراء

Date: 2021-03-23 09:48:44
أصغر مدرب في الدوري الممتاز: اللقب ينحصر بين ثلاثة فرق ليس من بينها الزوراء

رغم فارق 19 نقطة.. القوة الجوية: نسعى للحصول على اللقب وكرة القدم أم المفاجآت

Date: 2022-01-31 09:12:04
رغم فارق 19 نقطة.. القوة الجوية: نسعى للحصول على اللقب وكرة القدم أم المفاجآت

الخسارة من الشرطة تدفع الصقور لخصم 25% من عقود لاعبيها ووضع شرط لإعادتها

Date: 2022-05-18 11:43:16
الخسارة من الشرطة تدفع الصقور لخصم 25% من عقود لاعبيها ووضع شرط لإعادتها