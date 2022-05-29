انقلاب "ناعم" داخل إدارة "الصقور"

شفق نيوز/ أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، هيثم كاظم، يوم الأحد، أن الهيئتين الإدارية والعامة، لا "تعترف" بالمؤتمر الذي سيعقد في قيادة القوة الجوية، بقيادة رئيس النادي وأمين سرّه المستقيلين.

وقال كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة التي تضم الهيئة الإدارية والعامة الرسمية، ستعقد مؤتمراً في قاعة المهندسين بشارع فلسطين شرقي بغداد، بنفس وقت انعقاد مؤتمر (الفساد)"، على حد قوله.

وأضاف أن "المؤتمر الذي سيعقد غداً في قاعة المهندسين سيشهد إيضاحاً لأمور عدة من شأنها الإسهام في إعادة الوضع الطبيعي للنادي، فضلاً عن تضمنه اتخاذ قرارات مهمة" .

وأشار كاظم، إلى أن "النادي كان يسير بشكل صحيح ومنتظم ولا خلل بعمله"، مردفاً بالقول: "لكن للأسف هناك من يحاول إفساد ما بنيناه وتوصلنا إليه خلال مدة تسلمنا المهمة" .

وكان رئيس نادي القوة الجوية، شهاب جاهد، قد أكد في وقت سابق للوكالة، بنيته عقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة للنادي، يوم غد الاثنين، على قاعة مقر قيادة القوة الجوية، بعد استحصال الموافقات الأصولية لعقد المؤتمر، الذي قال إنه سيشهد حل الهيئة الإدارية للنادي، واختيار هيئة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، والتحضير لإقامة انتخابات جديدة.