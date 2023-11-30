انقطاع الكهرباء يتسبب بإلغاء مباراة زاخو والقاسم

شفق نيوز/ ألغيت مباراة زاخو والقاسم المقررة يوم الخميس، لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم العراق، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ملعب زاخو.

وقال عضو إدارة نادي زاخو، طه زاخولي، لوكالة شفق نيوز: "رغم محاولاتنا بجلب مولد كهربائي لإنارة الملعب، إلا أن الوقت لم يسعفنا ليصفر حكم اللقاء يوسف سعيد، معلناً تأجيل المباراة، بعد الاتفاق مع مشرف اللقاء"، مردفاً: "ننتظر قرار الاتحاد بشأن إقامة المباراة في موعد جديد، لا سيما وأن ما حدث خارج إرادة نادي زاخو".

وفي وقت سابق، قال زاخولي، إن سبب تأخير لقاء زاخو وضيفه القاسم المقررة في الساعة السابعة من مساء اليوم، جاء بسبب ضعف الكهرباء في الملعب، لافتاً إلى أن إدارة النادي خاطبت جهات خاصة لجلب مولد كهربائي يمنح طاقة كافية لإنارة ملحقات الملعب.

وكان مشرف اللقاء وبالاتفاق مع الحكم، أمهل إدارة نادي زاخو نصف ساعة لتصليح إنارة الملعب قبل انطلاق المباراة.