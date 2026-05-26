انفانتينو يدعو عدنان درجال لحضور افتتاح مونديال 2026

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، يوم الثلاثاء، دعوة رسمية الى عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي السابق، لحضور المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 ، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات الرياضية العالمية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم 11 من حزيران المقبل في المكسيك، وتجمع منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

يذكر أن الاتحاد الدولي كان قد سمى عدنان درجال في أواخر عام 2025 نائباً لرئيس اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي مازال في منصبه، ليصبح أول شخصية عراقية تتولى هذا المنصب ضمن اللجان العليا في الفيفا.

وكان درجال قد أكد قبل الانتخابات الأخيرة للاتحاد العراقي لكرة القدم أنه سيحضر كأس العالم بصفة مشجع في حال خسارته السباق الانتخابي، قبل أن يفوز يونس محمود لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات مقبلة.

ويوم أمس، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر موقعه الرسمي الهيكل الإداري الجديد للاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد فوز يونس محمود برئاسة الاتحاد بـ38 صوتاً، مقابل 20 صوتاً لعدنان درجال، وصوت واحد لأياد بنيان، في انتخابات جرت يوم السبت الماضي، ما يعكس اعترافاً دولياً بالقيادة الجديدة.