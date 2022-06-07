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انفانتينو لنادي الشرطة العراقي: من حقكم أن تفخروا.. صنعتم انجازاً بجهد جماعي

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-07T20:58:06+0000
انفانتينو لنادي الشرطة العراقي: من حقكم أن تفخروا.. صنعتم انجازاً بجهد جماعي

شفق نيوز/ قدّمَ رئيس الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم (فيفا) جياني انفانتينو، مساء الثلاثاء، تهنئته الحارة إلى نادي الشُرطة العراقي بمناسبةِ فوز فريقه لكرةِ القدم بلقبِ الدوري المُمتاز لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢

وجاءَ في التهنئة، وفق بيان صدر عن ادارة الشرطة وورد الى وكالة شفق نيوز، إن "من أعظم دواعي سُروري أن أهنئ نادي الشرطة الرياضي على تتويجه بطلاً للعراق للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢"، مبيناً أن "هذا الانجاز ما كان ليتحقق لولا الجهد الجماعي والحماسي والإخلاص للفريق كله".

وأضافَ انفانتينو في تهنئته التي عنونها لنادي الشرطة الرياضي: "من حق كل عُضو في النادي أن يشعر بالفخر ، راجياً تبليغ تهنئته إلى كلِ شخصٍ شارك في هذا الانجاز العظيم".

وانتهزَ رئيس الاتحاد الدولي، جياني انفانتينو، الفرصةَ للإعراب للنادي ولاتحاد الكرة عن شكر مجتمعِ كرة القدم كله على الإسهام في تطويرِ وازدهار كرة القدم في العراق والمنطقة.

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