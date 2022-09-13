انطلقت فجرا.. اتحاد الكرة يجري اختبارات للحكام الدوليين

شفق نيوز / أقامت دائرةُ الحكام في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، اختباراتَ الحكام الدوليين بمُشاركة (12) حكماً في ملعبِ المرحوم علي حسين شهاب في وزارةِ الشباب والرياضة.

وفيما غابَ أربعةُ حكامٍ بسبب ارتباطهم بواجباتٍ تحكيميّةٍ خارجيّةٍ، فان الاختبارات حضرها عُضوا اتحاد الكرة رحيم لفتة وأحمد الموسوي.

واشتملت الاختباراتُ التي انطلقت في الساعةِ الخامسة والنصف صباحاً على الجانبِ العملي ثم الاختبارات النظريّة، إذ اجتازَ جميعُ الحكام الاختباراتَ بنجاحٍ تامٍ.

وسبقَ للجنةِ الحكام أن أقامت الاختباراتَ العمليّة والنظريّة لحكامِ الدرجةِ الأولى.