انطلاق أول دورة تدريبية آسيوية للفئة (B) لمدربي ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

افتتحت، اليوم السبت، أول دورة تدريبية آسيوية للفئة (B) لمدربي كرة القدم في محافظة ذي قار.

و تستضيف قاعة منتدى الناصرية النموذجي الدورة التي يُقيمها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفرعي، وبإشراف اللجنة الفنيّة والتطوير.

وقال رئيس فرع الاتحاد فرقد عبد الكريم، خلال حفل الافتتاح، إن إقامة هذه الدورة في ذي قار تُعد خطوة مهمةً في مسار تطوير كرة القدم بالمحافظة، مشيداً بدعم الاتحاد المركزي، وجهود اللجنة الفنية في توفير فرص تأهيل حقيقية للمدربين.

من جانبه، ذكر نائبُ رئيس الاتحاد الفرعيّ مهند السهلاني، أن "الاتحاد يسعى إلى تمكين الملاكات التدريبيّة المحلية، وتزويدها بأحدث المناهج الآسيويّة، بما يسهم في الارتقاء بالمُستوى الفني للأندية واللاعبين في ذي قار".

بينما قدم المحاضر الآسيويّ أسعد لازم، شرحاً عن أهداف ومحاور الدورة التي يشارك فيها 24 مدرباً من أندية ذي قار، إذ ستشمل محاضرات نظرية، وأخرى تطبيقيّة تُقام على ملعب الناصرية الدوليّ.

وتستمر الدورة حتى السابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل، في خطوة تُعد انطلاقة مهمة نحو بناء ملاكات تدريبية مؤهلة، تسهم في تطوير الكرة العراقية، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.