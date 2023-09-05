انطلاق أول بطولة دولية للفنون القتالية في العراق

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اول بطولة للعبة بوكسينغ القتالية في العراق بمشاركة 24 لاعباً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن البطولة يشرف عليها المركز الثقافي في جامعة جيهان.

من جهته قال رئيس قسم العلاقات الثقافية في الجامعة بدر سنجاري في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذه البطولة هي الاولى من نوعها على مستوى العراق للألعاب القتالية حيث يشارك فيها 24 لاعباً من العراق وجورجيا وسوريا وتركيا وإيران".