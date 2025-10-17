انطلاق منافسات دور الـ32 من كأس العراق ونتائج مثيرة لأول المتأهلين

شفق نيوز- بغداد

انطلقت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، حيث شهدت الجولة مباريات ونتائج مثيرة أسفرت عن تأهل عدة فرق إلى الدور الـ16 من البطولة.

وحجز فريق غاز الشمال مقعده في الدور المقبل بعد فوزه على الكاظمية بهدف دون مقابل، في لقاء شهد أداءً قوياً من كلا الطرفين.

وفي مباراة حُسمت بركلات الترجيح، تمكن نفط البصرة من تجاوز فريق الفهد بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

كما بدأ فريق المصافي مشواره بفوز ثمين على النجف بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في مباراة شهدت ندية كبيرة.

وحقق فريق نادي الحسين فوزاً مهما على فريق عفك بركلات الترجيح 5-4 ليضمن هو الآخر بطاقة العبور الى الدور الـ16.

وتفوق فريق الحشد الشعبي على فريق الكهرباء بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في واحدة من اكثر المباريات تشويقًا في هذا الدور.

ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات دور الـ32 المؤهل لدور الـ16يوم غد السبت.