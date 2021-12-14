انطلاق منافسات الجولة 13 من الدوري الممتاز آخر الأسبوع واربيل يختار ملعبه

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تحديد يومي الخميس والجمعة المقبلين لانطلاق منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان يوم الخميس المقبل ستقام أربع مواجهات، اثنتان منها في الساعة الثانية ظهراً حيث سيلتقي فريقا نادي امانة بغداد مع ضيفه نادي الكرخ على ملعب الاول، ويضيف فريق نادي اربيل فريق القوة الجوية.

واضافت ان المباراة الثالثة ستقام في الساعة الرابعة عصرا على ملعب كربلاء الدولي وتجمع فريقيّ الكهرباء والصناعة، أما المباراة الرابعة فستكون في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب الشعب الدولي بين فريقيّ الطلبة وضيفه القاسم.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي بست مواجهات، أربع منها في الساعة الثانية ظهراً اذ يضيف فريق نادي النفط على ملعبه فريق نادي زاخو، ويلاقي نفط ميسان على ملعبه فريق النجف، بينما يواجه نوروز على ملعب السليمانية ضيفه فريق الشرطة، ويضيف فريق سامراء على ملعبه فريق الديوانية.

وتقام مباراة واحدة على ملعب الفيحاء تجمع فريقيّ الميناء بضيفه فريق الزوراء، وعلى نفس الملعب تقام آخر مباراة ضمن الجولة 13 تجمع اصحاب الارض والجمهور نادي نفط البصرة وضيفه فريق نفط الوسط.

من جانب اخر، اعلنت ادارة نادي اربيل عن ملعبها الذي سيكون بديلا لملعب فرانسو حريري بعد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم بحرمان الفريق من اللعب في ملعبه لخمس جولات بسبب احداث الشغب الاخيرة التي تخللت لقاء اربيل والشرطة ببطولة كأس العراق.

وقال رئيس النادي وليد عارب لوكالة شفق نيوز، ان "النادي قرر ان يكون ملعب دهوك هو الملعب البديل بعد قرار لجنة الانضباط الذي سيستأنف عليه من قبل نادينا للاجحاف الذي سيلحقنا جراء القرار الاخير".

واشار الى ان "اختيارنا لملعب دهوك هو لقربه من اربيل ولان لاعبينا اعتادوا على ارضيته اذ خاضوا عليه عدة مواجهات بعد تعذر ملعب اربيل احتضان لقاءات النادي في وقت سابق للصيانة".