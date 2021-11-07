انطلاق منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز منتصف الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، ان مباريات الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز ستقام منتصف الأسبوع المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان ست مباريات ستقام في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاثنين المقبل الخامس عشر من الشهر الجاري.

وبينت ان ملعب الصناعة سيحتضن مباراة اصحاب الارض فريق نادي الصناعة وضيفه فريق نادي الشرطة، وعلى ملعب الديوانية يلتقي فريقا الديوانية وضيفه نفط الوسط، بينما تقام على ملعب ميسان الدولي مباراة نفط ميسان وضيفه الكرخ، ويلاقي سامراء على ملعب التاجي (ملعبه الافتراضي) ضيفه فريق نادي الكرخ.

وفي الساعة الرابعة والنصف من عصر نفس اليوم، ستقام مباراة واحدة على ملعب فرانسو حريري بين فريقي اربيل وضيفه نفط البصرة، بينما يضيف نادي الطلبة على ملعبه فريق نادي النفط في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي الثلاثاء بإقامة اربع مواجهات ضمن منافسات الجولة ذاتها، ثلاث منها في الساعة الثانية والنصف ظهرا، الاولى تجمع فريق نادي الكهرباء وضيفه زاخو على ملعب التاجي، بينما يواجه القاسم على ملعبه الكفل ضيفه فريق نادي امانة بغداد، وعلى ملعب كربلاء الدولي يلاقي الزوراء ضيفه فريق نوروز.

وتقام مباراة واحدة على ملعب النجف الدولي في ختام الجولة التاسعة في الساعة الثامنة مساءً تجمع فريق نادي النجف وضيفه فريق نادي القوة الجوية.

ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب الفرق في الدوري الممتاز بعد الجولة الثامنة برصيد 22 نقطة، يليه القوة الجوية برصيد 19 نقطة، ثم الزوراء ثالثاً برصيد 18 نقطة.