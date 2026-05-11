انطلاق معسكر الرباع علي عمار لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

شفق نيوز- بغداد

أعلن المدرب عمار يسر، مدرب لاعب المنتخب العراقي لرفع الأثقال والمرشح لتحقيق وسام أولمبي، يوم الاثنين، انطلاق المعسكر التدريبي المغلق للرباع الأولمبي علي عمار يسر في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة جامعة بغداد.

وجاء المعسكر، ضمن الاستعدادات المكثفة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية وبطولات التأهيل لأولمبياد الألعاب الأولمبية الصيفية 2028.

وقال المدرب عمار يسر، لوكالة شفق نيوز: "بدأنا المعسكر على أمل تقديم أفضل ما لدينا، بدعم غير محدود من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والاتحاد العراقي المركزي لرفع الأثقال، وهدفنا تجهيز علي بأفضل جاهزية بدنية وفنية لتمثيل العراق بأفضل صورة في البطولات المقبلة".

وأضاف أن "التدريبات ستتسم بالجدية والانضباط، مع متابعة دقيقة من الجهاز الفني لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء".

وأشار المدرب، إلى أن "الدعم المباشر من عقيل مفتن وأعضاء المكتب التنفيذي، والأمين العام هيثم عبد الحميد، والأمين المالي سرمد عبد الإله، كان له دور كبير في تهيئة جميع الظروف المناسبة للمعسكر".