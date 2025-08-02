انطلاق مباريات المربع الذهبي للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد الاثنين المقبل

شفق نيوز - بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم السبت، عن مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز للموسم 2024 - 2025.

وستنطلق بعد غد الاثنين منافسات البطولة في قاعة نادي الجيش بالعاصمة بغداد بين الفرق الأربعة المتأهلة وهي اندية: (كوية = كويسنجق)، وصلاح الدين، والسنية، والمعلمين .

‏وأسفرت قرعة مسابقات البطولة عن إقامة مباراتين في اليوم الأول من المنافسات تجمع الأولى نادي المعلمين مع نادي كوية، تليها مباراة نادي صلاح الدين مع نادي السنية.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي الثلاثاء المقبل بلقاء نادي صلاح الدين مع نادي المعلمين، بينما يواجه نادي السنية نادي كوية.

وتختتم منافسات المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل بإجراء مباراتين تجمع الأولى فريقي نادي المعلمين مع نادي السنية، وتجمع الثانية فريقي نادي كوية مع نادي صلاح الدين.