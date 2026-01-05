انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في دوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بدء فترة الانتقالات الشتوية في دوري نجوم العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه الفترة تستمر لمدة شهر، حيث تغلق الانتقالات يوم 5 شباط 2026 وفق التوقيتات الرسمية المعمول بها.

ووضعت لجنة مسابقات دوري نجوم العراق مجموعة من الضوابط لتنظيم عمليات التعاقد وتسجيل اللاعبين المحليين والأجانب خلال الموسم 2025-2026 .

وكانت فترة الانتقالات الصيفية الماضية قد بدأت في 20 تموز 2025 وانتهت في 20 أيلول 2025