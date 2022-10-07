انطلاق عجلة الدوري الممتاز بإقامة اربع مواجهات بدءا من الأحد

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الجمعة، عن جدول مباريات الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز للموسم 2022-2023 والتي تمتد ليومين متتاليين.

وتنطلق المنافسات يوم الاحد المقبل بإقامة اربع مباريات تجمع الاولى الكهرباء وضيفه نفط الوسط على ملعب الزوراء في الساعة الثالثة عصراً ، فيما يضيف الحدود نادي الديوانية على ملعب الشعب في الساعة الثالثة عصرا .

كما يستضيف الطلبة نادي القاسم على ملعب المدينة في الساعة الخامسة والربع، والزوراء يستقبل الصناعة على ملعبه في السابعة والنصف مساءً .

وتتواصل منافسات الجولة ذاتها في اليوم التالي الاثنين بإقامة خمس مواجهات يستهلها فريقا كربلاء وضيفه اربيل على ملعب كربلاء الدولي في الساعة الثالثة عصرا، ويستضيف نفط ميسان فريق النفط على ملعبه في الساعة الثالثة عصرا ، والكرخ يلاقي زاخو في ملعب احمد راضي في الساعة الثالثة عصرا،

كما سيستضيف نفط البصرة فريق نوروز على ملعب الفيحاء في الساعة الرابعة عصراً ، وعلى ملعب الشعب الدولي يستضيف القوة الجوية فريق نادي النجف في الساعة الخامسة والربع عصرا ، واخيرا يستضيف دهوك الشرطة على ملعبه في الساعة السابعة والنصف مساءً .