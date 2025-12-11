انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025 في قطر بمواجهتين مرتقبتين اليوم

شفق نيوز– الدوحة

نطلق مساء اليوم الخميس أولى جولات دور ربع النهائي من كأس العرب 2025 في قطر، بمواجهتين تجمعان منتخبات قوية، وسط ترقب جماهيري وأجواء تنافسية عالية، في إطار سعي الفرق لحجز بطاقات التأهل إلى نصف النهائي.

المغرب × سوريا

تلتقي المغرب وسوريا على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة عند الساعة 5:30 بتوقيت بغداد (14:30 توقيت غرينتش).

ويتصدر المنتخب المغربي قائمة المرشحين للقب بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين على السعودية 1-0 وجزر القمر 3-1 وتعادل مع سلطنة عمان 0-0.بينما تأهل المنتخب السوري وصيفاً للمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بعد فوزه على تونس 1-0 وتعادلين مع قطر 1-1 وفلسطين 0-0، ويبحث عن مفاجأة في الأدوار الإقصائية.وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة الجزائر والإمارات المقررة يوم الجمعة.

فلسطين × السعودية

وتقام المباراة الثانية على استاد لوسيل عند الساعة 8:30 بتوقيت بغداد (17:30 توقيت غرينتش)، حيث تواجه فلسطين المنتخب السعودي في اختبار صعب.

وتأهل المنتخب السعودي وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد فوزه على عمان 2-1 وجزر القمر 3-1، قبل أن يخسر أمام المغرب 0-1 في الجولة الأخيرة.

في المقابل، تأهل المنتخب الفلسطيني بعد تصدره المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سوريا، عقب فوزه على قطر 1-0 وتونس 3-2، وتعادل سلبي مع سوريا.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة الأردن والعراق.

القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD، الكأس، MBC مصر 2، MBC Action، stc tv، السعودية الرياضية، الكأس، دبي الرياضية 1، أبو ظبي الرياضية، الكويت الرياضية، الشارقة الرياضية، الرياضية، وتطبيق شاشا.