انطلاق دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق بإقامة 4 مباريات

شفق نيوز – بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن انطلاق مباريات ‫ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم والتي حددت يوم الثلاثاء، المقبل الموافق يوم 8 من شهر تموز الجاري بمشاركة ثمانية أندية متأهلة وهي، الشرطة وزاخو والطلبة والقوة الجوية ودهوك ونوروز والنجف والميناء.

وتقام أربع مباريات في منافسات البطولة اثنان منها عند الساعة الـ7:00 مساءً تجمع الأولى فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق النجف، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي، بينما تقام المباراة الثانية بين فريق دهوك وضيفه فريق الميناء، وتجري المباراة على ملعب دهوك .

وتقام مباراتان عند الساعة الـ 10:30 مساءً تجمع الاولى فريق زاخو مع ضيفه فريق نوروز على ملعب الأول في ديربي كوردستاني.

بينما تجري المباراة الثانية بين فريق الشرطة وضيفه فريق الطلبة وتجري المباراة على ملعب الشعب الدولي .

وتتأهل الفرق الفائزة من المباريات الأربعة إلى دور ‫نصف نهائي البطولة بينما يودع الفريق الخاص المنافسات.