انطلاق دور الـ16 لمونديال قطر.. مواعيد مباريات الايام الاربعة

شفق نيوز/ تنطلق مساء اليوم السبت، وعلى مدار أربعة أيام، مباريات الدور السادس عشر لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، والمستمرة حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وفي ما يلي جدول مباريات دور الـ16 لمونديال قطر 2022:

اليوم السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

هولندا x الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد

الأرجنتين x أستراليا – الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد

يوم الأحد 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

فرنسا x بولندا – الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد

إنجلترا x السنغال – الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد

يوم الاثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

اليابان x كرواتيا – الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد

البرازيل x كوريا الجنوبية الساعة العاشرة بتوقيت بغداد

يوم الثلاثاء 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022:

المغرب x إسبانيا – الساعة السادسة بتوقيت بغداد

البرتغال x سويسرا – الساعة العاشرة بتوقيت بغداد

وتمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباريات مونديال قطر على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها، إضافة إلى قنوات الكاس الرياضية التابعة لـ"بي إن سبورت" أيضا.

كما تنقل المباريات عدة محطات عربية واجنبية منها:

- قناة "Match TV" الروسية

- ZDF HD الألمانية

- الرياضية المغربية (TNT)

- Rai 1 الإيطالية

- ORF 1 Austria HD النمساوية

- TF1 HD Suisse السويسرية

- TF1 HD France الفرنسية

- ITV الإنجليزية

- CT Sport التشيكية.