انطلاق دور الـ16 في المونديال.. المغرب يصطدم بكندا وفرنسا تواجه باراغواي

شفق نيوز- بغداد

تنطلق اليوم السبت، منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بإقامة مواجهتين مرتقبتين، حيث يلتقي منتخب المغرب نظيره الكندي، فيما يواجه منتخب فرنسا، منتخب باراغواي على أن تستكمل مباريات هذا الدور غداً الأحد بلقاء يجمع البرازيل والنرويج.

ويخوض منتخب المغرب اختباراً جديداً في رحلة مواصلة كتابة التاريخ، عندما يواجه منتخب كندا في الثامنة مساءً على ملعب هيوستن، بحثاً عن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل "أسود الأطلس" بعد إقصاء هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، بينما بلغ المنتخب الكندي هذا الدور بفوزه على جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل، محققاً أول انتصار له في تاريخ الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

وفي المواجهة الثانية، يلتقي منتخبا فرنسا وباراغواي عند الساعة 12:00 منتصف الليل على ملعب فيلادلفيا، في صراع مفتوح على بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

ويدخل منتخب باراغواي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما فجر مفاجأة كبيرة باقصاء ألمانيا في دور الـ32، فيما يواصل المنتخب الفرنسي عروضه القوية عقب فوزه بثلاثية نظيفة على السويد، ليؤكد عزمه على المنافسة بقوة على اللقب.

بينما تقام مباراة واحدة من دور الـ16 غداً الاحد، عندما يلتقي منتخب البرازيل نظيره النرويجي عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت بغداد.

ويسعى المنتخب البرازيلي الى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، بعدما تصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، قبل أن يحسم تأهله إلى هذا الدور بفوز مثير على اليابان 2-1 بعد قلب تأخره إلى انتصار بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، فيما يتطلع المنتخب النرويجي الى مواصلة مشواره وكتابة فصل جديد من مفاجآت البطولة بعد تأهله إلى دور الـ16 بفوز صعب على ساحل العاج بهدفين لهدف.