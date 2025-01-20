انطلاق دور الثمانية لممتاز الطائرة بمواجهة نينوى والمقدادية

شفق نيوز/ تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الأولى من دور الثمانية لبطولة الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، بإقامة مباراة واحدة في اليوم الافتتاحي.

ويقص فريقا نينوى والمقدادية شريط مواجهات هذا الدور بلقاء يجمعهما في الساعة الثالثة عصراً على قاعة كلية التربية الرياضية في نينوى.

وتستكمل مواجهات الجولة الأولى يوم الجمعة المقبل، بإقامة مباراتين، حيث يستضيف فريق البيشمركة نظيره الشرطة في قاعة السليمانية عند الساعة الثالثة عصراً، فيما يلاقي فريق مصافي الشمال ضيفه فريق الدغارة في التوقيت ذاته على قاعة بلد.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة تأجيل مباراة أربيل وغاز الجنوب بسبب مشاركة فريق أربيل في بطولة الأندية العربية التي تُقام حالياً في قطر.