انطلاق دوري "الشاطئية" العراقي بفوزين للجيش والحدود.. صور

شفق نيوز/ حقق فريق الجيش العراقي، اليوم الخميس، اول فوز له لدى انطلاق بطولة دوري الشاطئية على حساب فريق شباب العراق بحضور وزير الرياضة عدنان درجال ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان .

وانطلقتْ منافسات المجموعة الثالثة من دوري الكرة الشاطئية، عصر اليوم، على ملعب اتحاد كرة القدم، وجمعت مباراة الافتتاح فريقي شباب العراق والجيش، وانتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف من دون رد، وفي المباراة الثانية تمكن فريق الحدود من الفوز على شباب العدل بهدفين مقابل هدف .

وشهدت المباراتان حضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان والأمين العام محمد فرحان والمدير العام لدائرة التربية البدنية في الوزارة أحمد الموسوي .

وقالَ رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان إن انطلاق بطولة دوري الكرة الشاطئية يمثل فرصة جيدة لمدرب منتخبنا الوطني لاختيار العناصر المؤهلة لارتداء قميص المنتخب، إلى جانب رفع المستوى الفني لهذه اللعبة التي تولي التطبيعية اهتماماً واسعاً بها .

وثمّنَ بنيان حضور وزير الشباب والرياضة إلى مباريات دوري الكرة الشاطئية، لافتا إلى أن هذه الزيارة لها قيمة معنوية عالية لدى الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.