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انطلاق دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم السبت المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-20T12:20:03+0000
انطلاق دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم السبت المقبل

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، الخامس والعشرين من شهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري موعداً لانطلاق منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه أجرى اليوم قرعة دوري الدرجة الثالثة لفرق العاصمة بغداد في مقره بحضور رئيسِ لجنة المسابقات حيدر عوفي وأعضاء اللجنة وممثلي الأندية المشاركة في الدوري.

وبين ان 22 فريقاً يشارك في التصفيات المؤهلة للدور الثاني قسمت على ثلاث مجاميع، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعةٍ إلى مصاف دوري الدرجة الثانية للموسم 2022-2023 مباشرةً، مشيرا الى ان مباريات الدوري ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

واضاف ان القرعة أسفرت عن مواجهات الجولة الأولى، حيث سيلتقي فريقا الشهداء والجرحى مع الصناعات الحربية، والحرية مع العين، والنهضة مع التطوير، وبسماية مع البياع، وشهداء الأمين مع التجارة، والدفاع الجوي مع الفتح، وجنوب بغداد مع شباب الخيرات، وأبناء المدينة مع السياحة، والظفر مع الشباب، وبلادي مع آليات الشرطة، بينما وضعت القرعة فريقي الحشد الشعبي والأثير في حالةِ انتظار.

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