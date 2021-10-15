انطلاق دوري الدرجة الاولى للكرة الطائرة وهذه نتائج اليوم

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة، منافسات دوري الدرجة الاولى للكرة الطائرة في بغداد والمحافظات العراقية.

ففي أولى مباريات منطقة بغداد والمحافظات الوسطى للدرجة الأولى المجموعة A، فريق أق صو يحقق الفوز على فريق قزانية بثلاثة أشواط لأثنين بواقع ( 25-22 ) ( 24-26) ( 25-20 ) (17-25) (15-13).

وضمن منافسات اليوم لمنطقة الفرات الاوسط المجموعة الأولى ، تمكن فريق الروضتين من الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل كانت على النحو الآتي: 25 - 6 ، 25 - 12 ، 25-16 .

وقاد المباراة طاقم تحكيمي تالف من امجد زويد حكما و قاسم كاظم حكما ثانيا، وسرمد عبد الرضا مسجلا.

وضمن منافسات اليوم لمنطقة الفرات الاوسط المجموعة الأولى والتي تحتضنه قاعة كربلاء بمدينة كربلاء المقدسة.

وتمكن فريق الخيرات من الفوز على فريق الحر بثلاثة أشواط دون رد وكانت على النحو الآتي :

27-25

25-15

25-18

وادار اللقاء بنجاح طاقم تحكيمي بقيادة الحكم رافد عبد العباس حكما اول والحكم لؤي حبيب حكما ثاني والمسجل احمد حسن.

وفي مباريات اليوم لمنطقة بغداد والمحافظات الوسطى للدرجة الأولى المجموعة B، فريق هيت يحقق الأنتصار على فريق الكهرباء بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع ( 25-19) (25-16) (25-13) قاد المباراة كل من الحكم الدولي حمزة حاكم والحكم الأتحادي قيس أكرم والمُسجل الحكم حسن علي مسير.

الفرات الأوسط:

وبمنافسات منطقة الفرات الاوسط المجموعة الأولى في كربلاء،الهاشمية يتخطى فريق إمام المتقين بثلاثة أشواط من دون رد كانت على النحو الآتي:

25 - 12

25 - 19

25 - 17

وادار اللقاء كلا من الحكام رافد عبد العباس واحمد حسن وامجد جويد.

وفي مباريات المجموعة الثانية لمنطقة بغداد والمحافظات الوسطى للدرجة الأولى المجموعة B؛ فريق هبهب ينتصر على فريق الشرقاط بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع ( 25-14) (25-21) (25-15) قاد المباراة كل من الحكم الاتحادي حسن علي والحكم الاتحادي جعفر عبد المطلب والمُسجل الحكم الدولي حمزة حاكم.

منافسات بغداد:

وفي منافسات منطقة بغداد والمحافظات الوسطى للدرجة الأولى المجموعة A؛ فريق الضلوعية يُحقق الأنتصار على فريق الزعفرانية بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع ( 25-21) (25-13) (25-19) قاد المباراة كل من الحكم الأتحادي نداء ياسر والحكم الدولي جاسم صافي والمُسجل الحكم الأتحادي علي عامر.

وفي ثاني مباريات المجموعة C لمنطقة الفرات الاوسط حقق نادي الكوفة الفوز على حساب نادي المشخاب بثلاثة اشواط مقابل لاشيء ، 25-9، 25-13،25-14 .

في المباراة الثالثة لمنطقة بغداد والمحافظات الوسطى للدرجة الأولى المجموعة A

وتغلب فريق بسطاملي على فريق نادي الحسين بثلاثة أشواط نظيفة بواقع ( 25-11) (25-14) (25-6) قاد المباراة كل من الحكم الأتحادي علي عامر والحكم الدولي جاسم صافي والمُسجل الحكم الأتحادي نداء ياسر.

وجاءت نتائج المجموعة C محافظة ميسان المنطقة الجنوبية؛ بفوز قلعة صالح على كميت 3-0 اشواط ، وفوز علي الغربي على احرار ميسان 3-0 ، أشواط.

أما نتائج المجموعة A محافظة البصرة المنطقة الجنوبية، فوز ابي الخصيب على المدينة 3-1 ، وفوز مدينة الشهداء على ام قصر 3-0 .

أما في مباراة منطقة بغداد والمحافظات الوسطى للدرجة الأولى المجموعة B، فوز فريق المقدادية على فريق الصوفية بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع ( 21-25) (25-11) (30-28) (25-13) قاد المباراة كل من الحكم الاتحادي قيس أكرم والحكم الأتحادي مصطفى خالد والمُسجل الحكم الدولي حمزة حاكم.