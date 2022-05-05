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انطلاق تدريبات منتخب الشباب لكرة القدم في هذا التاريخ

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-05T09:17:41+0000
انطلاق تدريبات منتخب الشباب لكرة القدم في هذا التاريخ

شفق نيوز/ اكد الملاك التدريبي لمنتخب شباب العراق لكرة القدم أن تدريبات فريق الشباب ستنطلق هذا الشهر استعدادا للاستحقاقات المقبلة. 

وقال المدرب المساعد علي والي لوكالة شفق نيوز؛ ان الملاك التدريبي حدد السابع عشر من الشهر الحالي موعد استئناف تدريبات المنتخب.

واضاف ان التدريبات ستبدأ بعد انتهاء دوري الشباب الممتاز، مبينا ان دوري الشباب أفرز عددا من اللاعبين الواعدين للبدء بالتدريبات الفعلية.

واشار إلى أن المنتخب يضم ايضا لاعبين من الدوري الممتاز والدرجة الاولى وكذلك لاعبين محترفين.

من جانب اخر؛ اكد والي ان مدرب المنتخب الوطني للشباب عماد محمد  تماثل للشفاء التام و يتمتع حاليا بصحة جيدة ولا يوجد أي خلل بوضعه الصحي.

وطمئن والي الوسط الرياضي أن المدرب عماد محمد تعافى نهائيا ولا يعاني من أي مضاعفات وأنه في مرحلة نقاهة وسيعود لقيادة المنتخب مجددا.

وكان مدرب المنتخب الوطني للشباب عماد محمد، قد تعرض لحادث مروع أدى إلى تعرضه لكسر في الجمجمة بانقلاب قاربه في نهر الكوفة.

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