انطلاق تدريبات المنتخب العراقي مساء السبت: التصوير والمقابلات ممنوعة

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الكرة العراقي، ان تدريبات المنتخب الوطنيّ العراقي ستكون ليوم السبت في الساعة الثامنة (20:00) مساءً في ملاعبِ التدريب (C) الخاصة بالمدينةِ الرياضيّة في البصرة.

وبحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه يسمح بالتواجدِ لمُختلفِ وسائل الإعلام في أول (15) دقيقةً من زمن الوحدة التدريبيّة.

وذكرت إدارة المنتخب الوطنيّ؛ أن المكانَ الوحيد المسموح بالتَصويرِ فيه سيكون في التدريباتِ فقط، ويمنع التصويرُ وإجراء المقابلات في مقرِّ الإقامة أو في أي مكانٍ آخر.