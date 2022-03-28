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انطلاق بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-28T09:41:10+0000
انطلاق بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، على قاعةِ الكرامة في محافظةِ بابل منافساتُ بطولة كأس العراق لكرةِ الصالاتِ للسيدات.

وسيجمعُ لقاء الافتتاح في الساعةِ الثالثة والنصف مساءً فريق الدفاع الجوي بمواجهةِ فريق البلدي لحساب المجموعة الأولى، يعقبه لقاء فريق فتاة بابل وفريق شباب الوطن ضمن منافساتِ المجموعة الثانية.

وتم وضع فريقي القوة الجوية والزوراء كل فريق على رأسِ مجموعة، وجاءَ ذلك على خلفيةِ نتائج دوري الموسم الماضي.

وأسفرت القرعةُ عن وقوعِ فرق القوة الجوية والدفاع الجوي والبلدي في المجموعةِ الأولى، فيما ضمت المجموعةُ الثانية فرقَ الزوراء وفتاة بابل وشباب الوطن.

وفي ختامِ القرعة استعرضت الفرق المشاركة أطقم الملابس التي ستخوضُ بها مُنافسات البطولة.

وتعذرت مشاركةُ فريقي راوندوز وبلادي بعد انسحابهما من البطولةِ وقبل بدء القرعة.

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