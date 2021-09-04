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انطلاق بطولة المحترفين لـ"المواي تاي" في إقليم كوردستان

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-04T08:33:26+0000
انطلاق بطولة المحترفين لـ"المواي تاي" في إقليم كوردستان

شفق نيوز / تنطلق، اليوم السبت، في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، بطولة النخبة الدولية الثالثة لـ"المواي تاي" بمشاركة 13 منتخباً عربياً بينها العراق.

وقال رئيس الاتحاد مصطفى علك، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الوزن بدأت الآن وتقديم اللاعبين المشاركين ببطولة النخبة الدولية للمواي تاي، إلى وسائل الإعلام".

هذا وأقيم المؤتمر الصحفي لممثل الاتحاد العربي للمواي تاي ورئيس الاتحاد العراقي للحديث عن بطولة النخبة الدولية للمواي تاي، بحضور رؤساء وممثلي البلدان المشاركة بالبطولة.

وتم خلال المؤتمر طرح النقاط والقوانين الخاصة بالبطولة والنظام المتبع لبطولة المحترفين.

وأوضح علك، أن "26 لاعباً ولاعبة هم من نخبة الدول العربية سيشاركون في المنافسات التي ستنطلق بعد اكمال الاجراءات التنظيمية".

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