انطلاق بطولة العرب للكيك بوكسنغ في إقليم كوردستان

شفق نيوز / افتتحت بطولة العرب للمنتخبات والأندية لفئتي المتقدمين والشباب وللجنسين، بنسختها الـ12 والتي انطلقت فعالياتها مساء يوم الخميس في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

ويشارك في البطولة، 11 بلداً عربياً هي مصر وسوريا والأردن وتونس والجزائر واليمن وفلسطين وليبيا والإمارات وموريتانيا بإلإضافة للعراق.

وعبر رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي، في بيان، عن "سعادته الكبيرة وهو يرى الشباب العربي الرياضي يلتقي مجدداً في العراق".

وأشار حمودي، إلى أن "محافظات كوردستان أسهمت في تعزيز الثقة لدى الاتحادات العربية في قدرة العراق على تنظيم البطولات الدولية". وأكد أن "النتائج الطيبة للمنتخبات الوطنية العراقية أسهمت في تعزيز ثقة الاتحاد العربي ليمنح العراق شرف تنظيم بطولة العرب".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ قاسم الواسطي إن "اتحاده يسعى ليكون تنظيم البطولة رسالة للأشقاء والأصدقاء على قدرة العراق وتنامي بناه التحتية لاستضافة البطولات الكبيرة، وأن العراق بلد آمن وحاضنة مرحبة لكافة الأشقاء والأصدقاء".

وحضر إفتتاح البطولة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ومحافظ دهوك علي تتر، وعضو لجنة الشباب والرياضة النيابية ديار برواري، كما حضره أيضا رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسنغ باسل الشاعر.