سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انطلاق بطولة العرب للشطرنج في بغداد وحمودي ينتقد "حصار" الرياضة العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-10T17:06:41+0000
انطلاق بطولة العرب للشطرنج في بغداد وحمودي ينتقد "حصار" الرياضة العراقية

شفق نيوز/ انطلقت منافسات بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج، يوم الخميس، بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة من 13 دولة عربية، واستغل رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، هذه المناسبة للتعبير عن استياء العراق من الحصار المفروض على رياضته.

وذكر بيان للجنة الاولمبية ورد لوكالة شفق نيوز، ان منافسات بطولة الشطرنج جرت قاعة قرطبة بفندق المنصور ميليا وسط العاصمة بغداد، بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي.

واوضح البيان ان 95 لاعباً ولاعبة من العراق ومصر والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والصومال وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وعمان والبحرين، يشاركون في البطولة.

وقال حمودي، بحسب البيان، ان "احتضان بغداد لهذه التظاهرة العربية هو دليل على قدرة العراق على استضافة المحافل الدولية بنجاح، وحضور مثل هكذا عدد من الاشقاء العرب يؤكد رغبة الجميع في التضامن مع العراق لرفع الحظر الشامل عن الرياضة في البلاد".

واضاف ان "الحصار المفروض على الرياضة العراقية اصبح لا مبرر له في ظل وجود الامن والاستقرار الذي ينعم به العراق من شماله الى جنوبه".

واختتم حمودي بالقول ان "استضافة العاصمة بغداد لبطولة العرب للشطرنج هو نصر اخر يضاف لانتصارات الرياضة العراقية التي بدأت تتحقق خلال الآونة الاخيرة ونتطلع لتحقيق المزيد في المستقبل القريب".

 

related

سفير تركيا يدعو للقاء ودي بين منتخبي العراق وتركيا

Date: 2021-02-09 09:19:57
سفير تركيا يدعو للقاء ودي بين منتخبي العراق وتركيا

العراق يشارك في الاجتماع العشرين لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

Date: 2021-12-10 14:37:56
العراق يشارك في الاجتماع العشرين لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

تعرف على مواعيد مباريات الأولمبي العراقي في كأس آسيا

Date: 2021-10-15 10:05:42
تعرف على مواعيد مباريات الأولمبي العراقي في كأس آسيا

مسؤول عراقي: ضوء أخضر للعراق لإقامة بطولة خليجي 25

Date: 2021-04-26 13:54:37
مسؤول عراقي: ضوء أخضر للعراق لإقامة بطولة خليجي 25

بمشاركة عراقية.. انطلاق بطولة العرب للغولف

Date: 2019-12-12 17:07:23
بمشاركة عراقية.. انطلاق بطولة العرب للغولف

العراق يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون رياضي مع الصين

Date: 2021-06-10 13:30:42
العراق يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون رياضي مع الصين

اتحاد السلة يقرر اقامة تجمع الجولة الاولى للدوري الممتاز في بغداد

Date: 2020-12-10 06:17:39
اتحاد السلة يقرر اقامة تجمع الجولة الاولى للدوري الممتاز في بغداد

خروقات بـ"خليجي-21" تبعد مرشحين لعضوية اتحاد الكرة العراقي

Date: 2021-08-08 14:54:37
خروقات بـ"خليجي-21" تبعد مرشحين لعضوية اتحاد الكرة العراقي