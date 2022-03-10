انطلاق بطولة العرب للشطرنج في بغداد وحمودي ينتقد "حصار" الرياضة العراقية

شفق نيوز/ انطلقت منافسات بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج، يوم الخميس، بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة من 13 دولة عربية، واستغل رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، هذه المناسبة للتعبير عن استياء العراق من الحصار المفروض على رياضته.

وذكر بيان للجنة الاولمبية ورد لوكالة شفق نيوز، ان منافسات بطولة الشطرنج جرت قاعة قرطبة بفندق المنصور ميليا وسط العاصمة بغداد، بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي.

واوضح البيان ان 95 لاعباً ولاعبة من العراق ومصر والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والصومال وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وعمان والبحرين، يشاركون في البطولة.

وقال حمودي، بحسب البيان، ان "احتضان بغداد لهذه التظاهرة العربية هو دليل على قدرة العراق على استضافة المحافل الدولية بنجاح، وحضور مثل هكذا عدد من الاشقاء العرب يؤكد رغبة الجميع في التضامن مع العراق لرفع الحظر الشامل عن الرياضة في البلاد".

واضاف ان "الحصار المفروض على الرياضة العراقية اصبح لا مبرر له في ظل وجود الامن والاستقرار الذي ينعم به العراق من شماله الى جنوبه".

واختتم حمودي بالقول ان "استضافة العاصمة بغداد لبطولة العرب للشطرنج هو نصر اخر يضاف لانتصارات الرياضة العراقية التي بدأت تتحقق خلال الآونة الاخيرة ونتطلع لتحقيق المزيد في المستقبل القريب".