انطلاق بطولة العالم المصغرة للسيدات لكرة القدم في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلقت منافسات بطولة كأس العالم المصغرة للنساء بسداسي كرة القدم، يوم الخميس، في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن محافظة أربيل شهدت مساء اليوم انطلاق بطولة كأس العالم المصغرة للنساء بسداسي كرة القدم، حيث شهدت حضور الفرق الثمانية المشاركة وهي كل من الأردن ولبنان وباكستان والبرازيل ومصر وأوغندا وهاييتي، بالإضافة إلى المنتخب العراقي.

ووثقت كاميرا شفق نيوز صور وصول الوفود المشاركة للبطولة، وانطلاق أولى المباريات بين منتخب العراق أمام سيدات الأردن، سبقها حفل شاركت فيه فرق رقص كوردية ترتدي الأزياء الكوردية الفلكلورية.

وكان مدرب المنتخب العراقي مزن محمد، قد صرح يوم أمس الأربعاء لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ينظمها الاتحاد العراقي للعبة للفترة من 17 ولغاية 22 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري".

وأضاف أن "المنتخب العراقي النسوي سيلاقي في مباراة الافتتاح نظيره الأردني، والتي ستقام يوم الخميس"، مبيناً أن "المنتخبات المشاركة قسمت إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق والأردن ولبنان وباكستان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البرازيل ومصر وأوغندا وهاييتي".

ولفت محمد، إلى أن "البطولة ستقام بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، وسيتقابل في دور نصف النهائي، الفريق الذي يحتل المركز الأول من المجموعة الأولى، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، وبالعكس أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، لتحديد الفريقين اللذان سيلعبان المباراة النهائية".

وأوضح أن "اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت يوم 22 أيلول/ سبتمبر الجاري موعد المباراة النهائية، حيث تقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لسداسي الكرة (IMF)".

وختم محمد، حديثه بالإشارة إلى أن "لاعبات المنتخب العراقي في أتم الجاهزية قبل الدخول في غمار المنافسات، التي سنواجه فيها سيدات الأردن في افتتاح البطولة".