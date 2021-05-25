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انطلاق بطولة الجمهورية لكرة القدم في حزيران المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-25T12:44:49+0000
انطلاق بطولة الجمهورية لكرة القدم في حزيران المقبل

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تحديد موعد انطلاق بطولة الجمهورية للشباب والناشئين.

وقال حيدر عوفي رئيس اللجنة لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللجنة حددت يوم العاشر من شهر حزيران المقبل موعدا لانطلاق بطولة الجمهورية للشباب، واليوم التالي موعدا لانطلاق البطولة ذاتها لفئة الناشئين".

وأضاف عوفي؛ أن "الموعدين يشملان فرق مناطق اقليم كوردستان والغربية والفرات الأوسط والجنوبية وفقا لنظام يتم الاتفاق عليه في المؤتمرات الفنية التي ستعقد لاحقاً".

من جانب آخر؛ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية تحديد يوم غد الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر أيار الحالي آخر موعد لإضافة اللاعبين الى كشوفات أندية الدرجة الأولى للموسم (٢٠٢٠-٢٠٢١) البالغ عددها (٢٨) نادياً لإكمال كشوفاتهم، على أن يكون اللاعب حراً ولم يلعب لأي نادٍ في هذا الموسم ( 2020 _ 2021 )، ولا يتجاوز العدد (40) لاعباً ضمن كشوفات النادي المقررة سابقا من قبل اللجنة.

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