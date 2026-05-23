انطلاق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم (صور)

شفق نيوز- بغداد

انطلقت يوم السبت، انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، لاختيار مجلس إدارة جديد لقيادة الكرة العراقية لأربع سنوات مقبلة.

وبدأت الانتخابات التي أجريت في فندق الرشيد ضمن العاصمة بغداد، بعملية التصويت على منصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

واكتملت عمليات التصويت والعد والفرز الخاصة بانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، التي جرت بفندق الرشيد في بغداد.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلغاء ورقتي اقتراع من أصل 61 ورقة خلال عملية التصويت الخاصة بمنصب رئيس الاتحاد.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات مطابقة عدد أوراق الاقتراع البالغة 61 ورقة مع عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وبعد عملية الفرز، تبين أن 59 ورقة صحيحة، فيما تم استبعاد ورقتين بقرار من اللجنة، الأولى بسبب وضع علامة الصح باتجاه خاطئ مع تدوين الرقم على أحد التسلسلات، والثانية بسبب وضع المصوّت علامة الصح في جميع الحقول.

ورشح لمنصب رئاسة الاتحاد، عدنان درجال وإياد بنيان ويونس محمود، وخمسة مرشحين لمنصب النائب الأول ومثلهم لمنصب النائب الثاني، و27 مرشحا لعضو الاتحاد الاتحاد.

وكان ممثلين عن الاتحاد الدولي والآسيوي وصلوا أمس إلى بغداد، للإشراف على الانتخابات.