انطلاق الجولة 33 من الدوري الممتاز السبت المقبل

حددت الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، مطلع الأسبوع المقبل موعداً لانطلاق مباريات الجولة 33 من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة تسع مباريات تنطلق جميعها عند الساعة الرابعة عصراً.

ويستضيف فريق مصافي الجنوب ضيفه الحدود على ملعب المدينة في البصرة، بينما يلاقي الناصرية ضيفه كربلاء على ملعب الناصرية الدولي.

‏ويواجه البيشمركة ضيفه الجولان على ملعب السليمانية، بينما يستضيف ميسان فريق الرمادي ‏على ملعب "الشهيد أبو منتظر" في ميسان.

ويواجه فريق عفك ضيفه الحسين على ملعب عفك، ‏ويستضيف فريق المصافي ضيفه نفط البصرة على ملعب المصافي.

‏بينما يواجه فريق البحري ضيفه غاز الشمال على ملعب البحري في البصرة، ‏وعلى ملعب الكوفة يواجه فريق نفط الوسط ضيفه الفهد.

وأخيراً يلاقي فريق الجيش على ملعبه ضيفه فريق الاتصالات.

‏وتقام مباراة واحدة ضمن المنافسات ذاتها في اليوم التالي الأحد عند الساعة الرابعة عصراً والتي تجمع فريق الحشد الشعبي مع ضيفه الكاظمية على ملعب النفط.

وتتنافس ثلاثة أندية في المقدمة على بلوغ دوري نجوم العراق وهي الجولان أولاً برصيد 75 نقطة، والحدود ثانياً، وغاز الشمال ثالثاً ولكل منهما 60 نقطة لكن الترتيب بفارق المواجهات المباشرة.

بينما تتنافس ثلاثة فرق على الهبوط وهي عفك بالمركز 20 برصيد 22 نقطة، وميسان بالمركز 19 برصيد 32، والحشد الشعبي بالمركز 18 برصيد 32 بفارق المواجهات عن ميسان.