انطلاق الجولة 25 من دوري النجوم بخمس مباريات أبرزها ديربي دهوك وزاخو

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، يوم الاثنين، منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات، أبرزها ديربي كوردستان بين دهوك وزاخو، على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات.

وتفتتح مباريات الجولة بلقاء يقام عند الساعة الثالثة عصراً، يجمع الطلبة مع ضيفه النفط على ملعب الرمادي الذي يعد الملعب الافتراضي لفريق الطلبة.

وتتواصل المنافسات عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي الكرخ مع ضيفه الميناء على ملعب الكابتن شرار حيدر، فيما يستضيف الموصل فريق الكهرباء على ملعب دهوك الذي يعد الملعب الافتراضي لنادي الموصل.

وفي ثالث مباريات هذا التوقيت، يشهد ديربي كوردستان مواجهة دهوك وزاخو على ملعب فرانسو حريري كأرض محايدة.

وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء يقام عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، يجمع أمانة بغداد مع ضيفه الكرمة على ملعب الكابتن شرار حيدر، الذي يعد الملعب الافتراضي لفريق أمانة بغداد.

وشهدت الجولة 24 تغييرات لافتة في ترتيب الفرق، إذ انفرد القوة الجوية بصدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، يليه الشرطة ثانياً بـ52 نقطة، ثم أربيل ثالثاً بـ50 نقطة، والطلبة رابعاً بـ47 نقطة، فيما جاء الزوراء خامساً بـ45 نقطة، والكرمة سادساً بـ43 نقطة.

وفي صراع الهبوط، يحتل نفط ميسان المركز 16 برصيد 22 نقطة، يليه الكهرباء في المركز 17 بـ21 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة جاء أمانة بغداد في المركز 18 بنفس الرصيد، ثم النجف في المركز 19 بـ14 نقطة، فيما يتذيل القاسم الترتيب بنقطة واحدة.

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر لاعب أربيل شيرزود تيميروف القائمة برصيد 20 هدفاً، يليه فيديليس كوكو لاعب الغراف بـ14 هدفاً، ثم لويونيل أتيبا لاعب الشرطة بـ13 هدفاً، فيما جاء علاء الدين الدالي لاعب الموصل رابعاً بـ12 هدفاً.