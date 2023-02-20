انطلاق الجولة 18 للدوري العراقي الممتاز الخميس والجمعة المقبلين

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن مواعيد مباريات الجولة 18 للدوري الممتاز .

وبحسب بيان للجنة ورد الى وكالة شفق نيوز، فستنطلق الجولة يوم الخميس المقبل بإقامة خمسة مواجهات، يستهلها فريقا نفط الوسط وضيفه فريق نادي القاسم في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً وتقام المباراة في ملعب النجف الدولي، تليها مباراة واحدة في الساعة الثانية تجمع فريق الديوانية وضيفه فريق نادي الكهرباء في ملعب كربلاء الدولي.

وفي ملعب الشعب الدولي تقام مباراة واحدة في الساعة الرابعة عصرا بين فريقي نادي الحدود وضيفه فريق نادي دهوك.

وفي ملعب النجف الدولي يلتقي فريقا نادي النجف مع ضيفه فريق نادي اربيل بتمام الساعة السادسة والربع، بينما يحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساءً مباراة فريق نادي الشرطة وضيفه فريق نادي نفط ميسان.

وتتواصل منافسات الجولة 18 في اليوم التالي الجمعة بإقامة خمسة مباريات، مباراتين منها تجري في الساعة الثانية بعد الظهر، إذ تقام الأولى في ملعب الصناعة بين اصحاب الارض فريق نادي الصناعة وضيفه فريق نادي نفط البصرة، بينما تقام الثانية في ملعب الساحر احمد راضي بين فريقي نادي الكرخ وضيفه فريق نادي الزوراء.

ويحتضن ملعب زاخو مباراة فريق زاخو وضيفه فريق نادي القوة الجوية بتمام الساعة الرابعة والربع، ويستضيف نوروز الطلبة في ملعب فرانسو حريري باربيل بتمام الساعة السادسة و 45 دقيقة.

ويختتم فريقا نادي النفط وضيفه نادي كربلاء مباريات الجولة بلقاء اخير يقام في ملعب الشعب الدولي بتمام الساعة السابعة مساءً .

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة 17 ، برصيد 35 نقطة ، الشرطة ثانيا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، والطلبة ثالثا برصيد 33 نقطة، ثم الزوراء رابعا برصيد 32 نقطة فالكهرباء خامسا برصيد 32 نقطة ، ودهوك سادسا برصيد 30 نقطة.