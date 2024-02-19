انطلاق الجولة 15 من دوري نجوم العراق.. ثلاث مواجهات بينها ديربي جماهيري

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة 15 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة ثلاث مواجهات اثنان منها في بغداد وواحدة في كربلاء.

ويستضيف ملعب الساحر احمد راضي ببغداد، مباراة فريق الحدود وفريق النجف عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

بينما تقام المباراة الثانية على ملعب كربلاء الدولي بين اصحاب الارض والجمهور فريق كربلاء وضيفه فريق اربيل عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

في حين يحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة ديربي العاصمة بغداد، والتي تجمع فريق الطلبة مع ضيفه فريق الشرطة عند الساعة السابعة مساءً .

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، تأجيل مباراة الكهرباء وضيفه امانة بغداد الى يوم 27 من شهر اذار المقبل، وذلك لارتباط نادي الكهرباء ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 14 برصيد 36 نقطة، يلاحقه الشرطة بالوصافة برصيد 32 نقطة، ثم الزوراء ثالثا برصيد 24 نقطة.