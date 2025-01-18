انطلاق الجولة 15 لدوري نجوم العراق بمباراتين في بغداد وكربلاء

انطلاق الجولة 15 لدوري نجوم العراق بمباراتين في بغداد وكربلاء
2025-01-18T05:58:31+00:00

شفق نيوز/ تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث تقام مباراتان في كل من بغداد وكربلاء. 

‏ويحتضن ملعب كربلاء الدولي عند الساعة 5:00 مساءً مباراة فريق أصحاب الأرض والجمهور كربلاء مع ضيفه فريق الشرطة .

ويحتل الشرطة بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر المركز الثالث برصيد 27 نقطة ، بينما يحتل كربلاء المركز 16 برصيد 15 نقطة .

‏بينما سيكون ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد وعند الساعة 7:30 مساءً مسرحاً لمباراة فريق فريق القوة الجوية وضيفه فريق قاسم.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثاني بعد انتهاء الجولة 14 برصيد 28 نقطة ، بينما يحتل القاسم المركز 14 برصيد 18 نقطة .

وقفز فريق الزوراء للصدارة بعد انتهاء الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 28 نقطة مناصفة مع القوة الجوية الذي تنازل عن الصدارة للزوراء ليحل ثانياً بفارق المواجهات.

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon