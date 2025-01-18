انطلاق الجولة 15 لدوري نجوم العراق بمباراتين في بغداد وكربلاء

شفق نيوز/ تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث تقام مباراتان في كل من بغداد وكربلاء.

‏ويحتضن ملعب كربلاء الدولي عند الساعة 5:00 مساءً مباراة فريق أصحاب الأرض والجمهور كربلاء مع ضيفه فريق الشرطة .

ويحتل الشرطة بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر المركز الثالث برصيد 27 نقطة ، بينما يحتل كربلاء المركز 16 برصيد 15 نقطة .

‏بينما سيكون ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد وعند الساعة 7:30 مساءً مسرحاً لمباراة فريق فريق القوة الجوية وضيفه فريق قاسم.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثاني بعد انتهاء الجولة 14 برصيد 28 نقطة ، بينما يحتل القاسم المركز 14 برصيد 18 نقطة .

وقفز فريق الزوراء للصدارة بعد انتهاء الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 28 نقطة مناصفة مع القوة الجوية الذي تنازل عن الصدارة للزوراء ليحل ثانياً بفارق المواجهات.