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انطلاق الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز دون جمهور

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-26T07:57:23+0000
انطلاق الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز دون جمهور

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم السبت، عن انطلاق الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم الممتاز بثلاث مواجهات يوم غد الأحد، مشيرة إلى استمرار إقامة المباريات من دون جمهور.

وتنطلق منافسات الجولة الحادية عشر، بمواجهة بين فريق الكهرباء وفريق نفط الوسط  في الساعة الثانية ظهراً على ملعب نادي التاجي الرياضي، كما سيواجه فريق الحدود مضيفه فريق السماوة في الساعة الثانية ظهراً على ملعب الاخير.

فيما تقام على ملعب النجف الدولي مباراة اصحاب الارض النجف وضيفه القوة الجوية في الساعة الرابعة والربع عصراً.

وقال مدير اللجنة شهاب أحمد، لوكالة شفق نيوز، ان مباريات الدوري ستقام من دون جمهور لعدم تسلم التطبيعية موافقات خلية الازمة والسلامة الصحية على السماح بحضور الجمهور الرياضي المباريات.

واكد ان التطبيعية وجهت كتاباً رسمياً بهذا الصدد بغية السماح للجمهور حضور مباريات الدوري الممتاز لكن لم تصدر اية موافقات بهذا الشان لحد الان.

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