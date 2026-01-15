انطلاق الجولة الـ 13 من دوري نجوم العراق السبت المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، الخميس، تحديد يوم السبت المقبل الموافق 17 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق الجولة الـ13، مبينة أن المواجهات ستقام على مدى ثلاثة أيام في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وعزّز فريق أربيل صدارته لترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم مع ختام الجولة الـ12، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، مواصلاً تفوقه في جدول الترتيب.

و يلاحقه فريق الشرطة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة على القوة الجوية الذي يحتل المركز الثالث بالرصيد نفسه.

وحل فريق الكرمة رابعاً برصيد 23 نقطة، فيما جاء الطلبة خامساً بالرصيد ذاته متأخراً بفارق المواجهات المباشرة، بينما احتل فريق الكرخ المركز السادس برصيد 22 نقطة.

في المقابل، ما يزال الصراع محتدماً في أسفل جدول الترتيب، حيث تسعى عدة فرق للابتعاد عن مناطق الهبوط بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويبدو أن فريق القاسم يمر بظروف صعبة جعلته يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، ليغدو محطة سهلة لبقية الفرق.

كما تتنافس أربعة فرق أخرى على البقاء، إذ حل النجف في المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط، وجاء الكهرباء في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، فيما احتل نوروز المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، يليه نفط ميسان في المركز السادس عشر بالرصيد نفسه، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة.