انطلاق الجولة الـ 11 من دوري نجوم العراق الخميس المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، الثلاثاء، تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لانطلاق الجولة الـ11 من منافسات الدوري، بإقامة 10 مباريات على مدار ثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت.

وتصدر فريق أربيل ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة العاشرة برصيد 24 نقطة، يلاحقه فريق ديالى في المركز الثاني بـ21 نقطة، ثم الكرمة ثالثا بـ20 نقطة.

وجمعت الفرق الجماهيرية الأربع 18 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة جاء فريق الشرطة في المركز الرابع، يليه الزوراء خامسا، ثم الطلبة سادسا، فالقوة الجوية سابعا، فيما حل الكرخ في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

في المقابل، ما يزال فريق القاسم يقبع في المركز الأخير بنقطة واحدة، فيما تتنافس ثلاثة فرق على المراكز المؤخرة، إذ جاء نوروز في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، وحل النجف في المركز الثامن عشر بالرصيد ذاته لكن بفارق المواجهات المباشرة، ثم نفط ميسان في المركز التاسع عشر بست نقاط.

وفي ترتيب الهدافين، تصدر لاعب فريق أربيل المحترف الأوزبكي شيرزود تيميروف القائمة برصيد 9 أهداف، فيما حلّ ثلاثة لاعبين في المركز الثاني بعد تسجيلهم 6 أهداف، وهم محمد خالد (الكرخ)، وعلاء الدين الدالي (الموصل)، وبيتر جرجيس (دهوك)، بينما جاء لاعب الموصل روشي فونينغ في المركز الثالث برصيد 5 أهداف.