انطلاق الجولة السادسة لدوري نجوم العراق بمباراة مهمة لفض شراكة الصدارة

شفق نيوز/ تنطلق منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الخميس، بإقامة مباراة واحدة فقط في العاصمة بغداد تجمع متصدري قائمة فرق الدوري في لقاء مهم لفض الشراكة بينهما.

‏وتجمع مباراة اليوم المتصدر فريق الشرطة صاحب المركز الأول بعد انتهاء الجولة الخامسة والوصيف ‏فريق النفط ولكل منهما 11 نقطة لكن يتفوق المتصدر على الوصيف بفارق الأهداف.

وتقام مباراة اليوم على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة 2:45 ظهراً.

وكان فريق الشرطة تعادل مع فريق القاسم في الجولة الخامسة ورغم فقدانه نقطتان ظل متصدراً برصيد 11 نقطة، بينما حقق النفط الانتصار على الحدود بهدف وحيد دون رد ليقفز من المركز الرابع برصيد 8 نقاط إلى مركز الوصافة برصيد 11 نقطة.

وتعد مباراة اليوم حاسمة لفض الشراكة وحسم الصدارة في الجولة السادسة، وفي حال فوز الشرطة أو تعادله فأنه سيبقى متصدراً، لكن وحده الفوز يجعل فريق النفط يخطف الصدارة من الشرطة.