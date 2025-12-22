انطلاق الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق بأربع مواجهات مرتقبة

شفق نيوز- بغداد

تعود اليوم الاثنين، عجلة دوري نجوم العراق لكرة القدم للدوران بعد توقف مؤقت بسبب مشاركة المنتخب العراقي الأول في بطولة كأس العرب، والمنتخب الأولمبي في كأس الخليج، اللتان أقيمتا في قطر، حيث تنطلق منافسات الجولة الثامنة بإقامة أربع مباريات موزعة بين بغداد ودهوك وديالى والسليمانية.

وتقام مباراتان عند الساعة 4:00 عصراً، الأولى يستضيف فيها فريق الكرخ نظيره الغراف على ملعب الساحر أحمد راضي، ويحتل الكرخ المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الغراف في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

وفي المواجهة الثانية، يلتقي الموصل مع ضيفه نفط ميسان على ملعب دهوك، الملعب الافتراضي للموصل، إذ يقبع الموصل في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، مقابل المركز السابع عشر لنفط ميسان برصيد 4 نقاط.

وتتواصل الإثارة عند الساعة 6:30 مساءً بإجراء مباراتين، الأولى تجمع ديالى بضيفه أربيل على ملعب ديالى، في لقاء مرتقب بين صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة والمتصدر أربيل برصيد 19 نقطة.

أما المواجهة الأخيرة لليوم، فتجمع نوروز مع أمانة بغداد على ملعب نوروز في السليمانية، حيث يحتل نوروز المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط، فيما يأتي أمانة بغداد في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.