انطلاق الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز بتسع مواجهات مثيرة

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، يوم الأحد، منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، باقامة تسع مباريات في مختلف الملاعب، حيث تتطلع الفرق لتحقيق نتائج ايجابية لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب.

ويستقبل فريق مصافي الجنوب نظيره الاتصالات، فيما يستضيف فريق الفهد منافسه الكاظمية، ويلاقي غاز الشمال ضيفه الحشد الشعبي، بينما يستضيف نفط البصرة فريق الجيش.

وفي لقاء اخر، يواجه فريق الحسين ضيفه نفط الوسط، فيما يحل ميسان ضيفاً على الحدود، ويستضيف الجولان فريق المصافي، بينما يستقبل كربلاء نظيره عفك، ويحل البيشمركة ضيفاً على الناصرية.

وتستكمل الجولة يوم غدٍ الاثنين باقامة مباراة واحدة تجمع بين الرمادي وضيفه البحري.