انطلاق التجمع الثاني لدوري كرة اليد الممتاز في أربيل غداً

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الخميس، عن موعد انطلاق مباريات التجمع الثاني من الدوري الممتاز والتي ستحتضنها أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد حددت يوم غد الجمعة موعداً لانطلاق التجمع الثاني للدوري الممتاز والذي حدد مكان إقامته في مدينة كويه بأربيل".

وبين أن "اللجنة أعلنت عن جدول مباريات المجموعة الثانية التجمع الثاني (تجمع كويه) من الدوري الممتاز للموسم الحالي بإقامة مباراتين لأربعة فرق، بينما سيكون فريقاً واحداً بالانتظار".

وتابع رياض "المباراة الأولى ليوم غد ستجمع فريقي كيوان مع الفوسفات، بينما تجمع الثانية نادي كويه مع صلاح الدين، وسيكون نادي التعاون بالانتظار، ومباريات الجولة الثانية ستقام بعد غد السبت".

وتصدر نادي كويه المرحلة الأولى من المنافسات التي جرت في محافظة الأنبار برصيد 12 نقطة، وجاء صلاح الدين ثانياً برصيد 9 نقاط، وبنفس رصيد صلاح الدين جاء الفوسفات ثالثاً لكن بفارق المواجهات.